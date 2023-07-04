Бывалый огородник рассказал про особенности выращивания острого перца чили на дачном участке

Острому перцу нужна хорошо увлажненная и обильно удобренная почва. Место выбираем солнечное, где будет много солнца весь день. Нельзя допускать застоя воды.

Также следует оберегать растение от жары и солнечных ожогов. Если вы используете на дачном участке метод дождевания, то с перцем чили этого делать нельзя.

Поливая его, старайтесь избегать попадания на листья и стебли.

Почва для разведения острого перца нужна черноземная, обогащенная гумусом.

Здоровая почва способствует отличному урожаю, здоровой она будет считаться, если в ней присутствует сбалансированный состав полезных бактерий и органики.

Поливать чили вы должны только теплой водой. Холодная приведет к кривым горьким плодам.

Перцы, растущие в теплице, нужно увлажнять 2-3 раза в неделю, воды должно быть много. На одно растение выливаем большую лейку.

Время от времени вместо воды поливайте перчики травяным ферментированным настоем.

Перец чили хорошо отзывается на летнюю и весеннюю подкормки. Дайте ему комплексное удобрение с азотом, калием, фосфором для будущего богатого урожая.

Азот нужен для активного роста листвы в самом начале периода вегетации. Фосфор способствует отращиванию корней, улучшает плодоношение.

Калий полжительно влияет на цветение, укрепляет устойчивость растений к стрессам, болезням, вредителям.

Острый перчик чили вы запросто можете выращивать даже на подоконнике в квартире. За ним легко ухаживать, он пышно цветет, дает шикарный урожай.

Есть специальные низкорослые сорта, на окне они будут выступать изысканным элементом декора.