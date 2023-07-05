От чего страдает Семенович на отдыхе в Турции

Однако и у звезд бывают проблемы, и даже на отдыхе они умудряются найти повод для страдания.

Анна решила побаловать себя любимую на полную катушку, тем более, что в пятизвездочном отеле, где она отдыхает, "все включено", в том числе и спиртное в немалом количестве.

На днях Семенович умудрилась сильно перебрать с алкоголем и пожаловалась пользователям соцсети на тяжелое похмелье, попросив у них совета в этом деликатном деле:

Кто-то вчера перебрал апероля. А еще пробовал местную анисовую водку… Такая странная штука. Зачем я ее пила? Голова просто раскалывается, уже выпила нурофенку, аспиринку. Чем еще полечить похмелье? Может быть, пива выпить — и в море?

На что отзывчивые подписчики Анны тут же откликнулись, посчитав, что у знаменитости наступил период очередной депрессии, который она пытается лечить спиртным.

Ее предупредили, что алкоголь - это не выход, тем более по фотографиям уже очень заметно, как знаменитая блондинка опухает на глазах.

Не даром ее недавно даже заподозрили в беременности: на снимках живот Семенович выглядит сильно раздутым.