Том Круз сообщил о желании участвовать в съемках франшизы «Миссия невыполнима» до 80 лет

Том Круз утверждает, что его мотивирует Харрисон Форд, который очень скоро отметит свое 81-летие.

Недавно легендарный актер, несмотря на преклонный возраст, сыграл роль в новой серии "Индианы Джонса", первая часть этого кинопроекта вышла на экран в далеком 1981 году.

Том Круз заявил, что у него еще есть впереди целых 20 лет, именно тогда он достигнет такого же возраста, как Форд сейчас. Этого актера Круз почтительно называет "легендой".

В широкий прокат лента "Миссия невыполнима. Смертельная расплата, часть первая" выйдет 10 июля.

Кинокритики уже посмотрели новинку и не скупятся на похвалы, считая новую серию едва ли не самой лучшей во всей франшизе. Первая же часть "Миссии" вышла еще в 1996 году.