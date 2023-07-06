Урсула может легко воссоздать на вашей голове северное сияние, огненную лаву, любые самые невероятные принты, реальные и абстрактные образы, всевозможные объекты, поверхности и даже эмоции.
Художница рисует свои картины на волосах, создавая уникальные прически
Урсула Гофф из Канзаса - настоящая волшебница. Она создает удивительные шедевры прямо на волосах, окрашивая их всеми цветами радуги.
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Волосы превращаются в произведение искусства. Они сияют, переливаются красками, отражают ваше мироощущение, настроение, демонстрируют неповторимый стиль.
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Источником вдохновения Урсулы Гофф может стать картина, фотография, любой узор. Творчеству и вдохновению нет предела.
Она воплощает все задумки своих клиенток и собственные фантазии на волосах, как правило, рисунки делаются на длинных прическах.
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19:23
Храмова Оксана
Анапу заполонили толпы отдыхающих, даже стоячих мест уже не осталось
Невероятное количество отдыхающих наблюдается в курортных зонах Анапы и Геленджика. Из-за столпотворения туристов негде яблоку упасть: нет возможности не только прилечь или присесть, даже стоячие места на исходе.
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18:54
Храмова Оксана
Шуангуй в Китае: за воровство в стране особое наказание - здесь похищают самих воров
Как известно, за коррупцию в особо крупных масштабах законодательством Китая предусмотрено такое суровое наказание, как смертная казнь. Но существует и другая практика, которую в стране особо не афишируют.
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