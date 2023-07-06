Молодая мама выглядит на 12 лет, и это создает ей немало проблем

Шай родила малыша в 17 лет, сейчас ей 20, но молодой маме дают максимум 12-14 лет. Из-за этого девушка постоянно становится объектом пристального внимания окружающих.
Особенно, когда они с сынишкой появляются в людных местах. На них оборачиваются буквально все.
Даже малыш стал это замечать, такое излишнее внимание вызывает у ребенка развитие комплексов. Но пристальное внимание обращено не к нему, а к его маме.
У многих возникает шок при виде девушки-подростка, покрытой татуировками и ведущей за руку трехлетнего ребенка, который при всех называет ее мамой.
Однако Шай нашла широкую поддержку в социальных сетях, где многие пользователи заваливают ее комплиментами и просят симпатичную девушку не переживать по поводу своей небывалой внешности.
Она отлично выглядит и воспитывает замечательного сына - а это главнее всего. На остальное просто не стоит обращать внимания.
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