Эксперты рассказали, как увеличить урожай ягодных кустарников

Обрезка осенью необходима, она позволяет растениям заложить более качественные плодовые почки на следующий год, что позволит растению дать больше качественных и крупных плодов. А так же осенняя обрезка позволяет избавится от вредителей.

У ягодных кустарников нужно всегда поддерживать крону, не допуская её старения и загущения. Малину не ремонтантную обрезаем после плодоношения, а ремонтантную лучше обрезать осенью. У ремонтантной обрезаем побеги осенью, так как она плодоносит на побегах первого года. Если зимой бывает мало снега, то лучше обрезать весной побеги.

У не ремонтантной малины обрезаем старые побеги. У малины первый год побег растёт, а на второй год цветёт и плодоносит, затем отмирает. На их замену вырастают новые. У молодых ветвей кора намного светлей, чем у старых.

У смородины осенью вырезаем стареющие ветви 5-6 летнего возраста, чем старше ветви, тем меньше ягод, да и ягоды со временем мельчают. Старые ветви легко можно различить, так как они гораздо темнее и толще молодых.Можно обрезать и ранней весной до набухания почек.

У красной смородины ветви плодоносят дольше, омолаживать кусты можно через 11-12 лет.

Крыжовник быстро загущается, его нужно прореживать ежегодно, оставляя не более 5 штук молодых побегов. Обрезку проводим, когда на кустах нет листьев. У взрослых проводим укорачивание направленных вниз побегов и изогнутых.