Сахарные и сладкие помидоры: лучший сорт который стоит взять на заметку

Апельсин, в начале этот сорт меня привлёк своей яркой оранжевой окраской, но когда попробовала, то помидоры оказались не только красивыми, но и очень вкусными. Каждый год этим сортом остаюсь довольна. Особенно помидоры хороши в свежих салатах, подходят для детского питания и для тех, кто не может употреблять томаты красного цвета.

Кусты вырастают не очень высокие, неприхотлив в уходе, имеет прекрасную завязываемость плодов, но всё таки требует некоторые приёмы агротехники. Плоды крупные и нуждаются в опоре, подвязке, следует пасынковать. Выращиваю в 1-2 стебля. Хорошо отзывается сорт на подкормки органические и минеральные.

Плоды полной спелости имеют насыщенный оранжевый цвет, средняя масса 250 гр. Помидоры выравненные, округлые и по цвету и форме напоминают апельсин. Содержат маленькое количество семян. Хороши не только в свежих салатах, в свежем виде, получается хороший сок отличного вкуса насыщенной окраски.

Малиновый звон, ещё один лидер моего огорода, который каждый год выращивается на моём огороде.

Томаты сладкие, вкусные просто сахарные. Раннеспелый, в высоту достигает в средне около 1,3 метра, а плоды ровные, не растрескиваются. На одной ветке можно насчитать до 8 штук плодов.

Отличная лёжкость, хорошо хранятся. Плодоносят до самых заморозков.

Хурма, помидоры вкусные, сладкие, плоды имеют очень мало семян, мясистые, красивые насыщенного жёлтого цвета, ароматные. Хурма конечно требователен к уходу, пасынкованию, подвязке, соблюдению правил полива, профилактических обработок против болезней и вредителей. Можно собирать плоды в не дозревшем виде, они прекрасно дозариваются в домашних условиях, плоды не подходят для длительного хранения.

Орлиный клюв, прекрасно растёт даже в холодную погоду. Сорт требует подвязки, пасынкования и своевременной подкормки. Плоды красивые сердцевидной формы с узким загнутым концом. Очень сладкие, помидорный аромат, семян мало и они очень мелкие.