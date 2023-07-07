51-летнюю маму невозможно отличить от дочки

Тогда женщине было 48, корейские телешоу то и дело приглашали её на записи программ.

Время идёт, а Ли Су Джин только укрепляет свою репутацию "богини вечной молодости".

Тогда, в 2016-м, женщина рассказала, что начала вести свои соцсети только ради того, чтобы хоть с кем-то общаться.

Дочь Ли Су Джин перестала поддерживать с ней связь, когда пошла в среднюю школу. Теперь внимания у доктора хоть отбавляй — на неё подписано почти 130 тысяч поклонников. А самое главное — отношения с дочерью снова наладились.

Теперь женщина часто публикует фотографии с дочерью. И, судя по всему, они отлично проводят время. В комментариях пользователи недоумевают — посмотрев на снимки, можно подумать, что на них запечатлены сёстры.

Несмотря на армию фанатов, у Джин есть и свои хейтеры. Женщину регулярно обвиняют в том, что она поддерживает свою молодость с помощью операций.

Однако, по данным Zing News, Ли Су ни разу не ложилась под нож пластического хирурга.

Вместо хирургического вмешательства кореянка выбрала жизнь в гармонии, оптимизм и уход за кожей.

Джин следит за тем, чтобы поддерживать хорошую физическую форму. Для этого девушка несколько раз в неделю посещает тренажёрный зал. Также Ли Су спит не менее восьми часов в сутки.