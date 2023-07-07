Папуасы захватили в заложники пилота из Новой Зеландии

Как сообщает Sky News, фотография захваченного пилота Филлипа Марка Мертенса была сделана папуасскими боевиками из Освободительной армии Западного Папуа, которые несколько дней назад штурмовали самолет Новой Зеландии.

Наряду с фото и видео повстанцы послали четкий сигнал о том, что их заложник пока в безопасности, но только при определенных условиях.

"У нас он будет в безопасности до тех пор, пока Индонезия не применит свое оружие ни с воздуха, ни с земли", — заявил в одном из видео лидер повстанцев Эгианус Когоя.

Мужчина был схвачен Освободительной армией Западного Папуа при попытке эвакуировать 15 строителей, которым угрожали убийством. На борту захваченного, а затем сожженного самолета, находились пять человек.

Остальные же оказались коренными папуасами, поэтому их отпустили, а в плен попал только новозеландский пилот, работавший на индонезийскую компанию Susi Air.

"Наш план эвакуации рабочих привел в ярость повстанцев, которые в ответ подожгли самолет и взяли в плен пилота", — сказала Намия Гвиджанге, которая была одной из пассажиров захваченного самолета.

Столкновения между коренными народами и силами безопасности происходят регулярно с 1969 года, когда Папуа стал частью Индонезии. На этот раз сепаратисты требуют признания независимости в обмен на заложника.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии подтвердило, что видело фотографии и видеозапись захваченного пилота, но не пожелало публично комментировать этот вопрос.