История одного преступления: через 26 лет убийцу случайно помогла найти его сестра

Казалось, все в жизни складывалось прекрасно. Но ни планам, ни мечтам сбыться было не суждено.

Кристи была изнасилована и убита в своей комнате, которую она делила вместе с другой девушкой.

Когда соседка ушла на работу, после 7 утра в комнату кто-то постучал. Кристи открыла дверь сама и впустила этого человека. Дальше было насилие и убийство.

Следы взлома отсутствовали, возможно, девушка знала этого человека, раз легко открыла ему.

Убийство случилось перед рождеством, Кристи готовила подарки близким. Когда ее нашли убитой, по всей комнате валялись порванные и смятые праздничные упаковки.

Праздник не получился, родные и знакомые вместо этого организовывали похороны.

Никто из близкого окружения не мог себе представить, что у доброй улыбчивой Кристи могли быть враги или люди, желавшие ей навредить.

Явных подозреваемых не было, поэтому проверяли всех подряд, кто так или иначе был связан с девушкой.

ДНК преступника не было в базе данных и у всех проверенных людей не обнаружились совпадения.

Соседи по дому рассказали, что был один тип, который постоянно наблюдал за Кристи, его видели и в тот злополучный день.

Но толковый портрет по показаниям свидетелей составить не удалось. За долгие месяцы расследования анализ ДНК провели у 1500 человек, но все подозреваемые были отсеяны.

Полиция выбрала выжидательную тактику, надеясь, что со временем преступник сам проявит себя. И в конце концов удалось выйти на его след. Совершенно случайно.

Сотрудники полиции загрузили известные данные о преступнике в общедоступную сеть GEDmatch, в ней все желающие могут отыскать своих родных по ДНК.

Через 26 лет сестра убийцы тоже загрузила свою ДНК в эту сеть, просто из любопытства. Так и удалось выйти на след преступника. Оказалось, что ДНК убийцы совпало с ДНК ее брата.

Это был Рэймонд Роу, известный ди-джей "Freez", который проживал в одном городе с убитой.

В то время он проживал в 10 км от Кристи, место его работы находилось в 300 метрах от ее дома. Он часто наблюдал за симпатичной светловолосой девушкой.

Видеть Кристи ди-джей мог и в ее любимом клубе "Хамелеон", где он выступал периодически. Неизвестно, были ли они знакомы, поддерживали ли связь.

Но открыто их вместе никто никогда не видел. Преступник во всем сознался, и даже попросил прощения у родных, но скорее не из раскаянья, а чтобы смягчить себе приговор.

Раскаиваться он и не думал. Все 26 лет он жил полноценной яркой жизнью, несколько раз был в браке, ездил по всему миру, жил небедно.

Мужчина с хорошими манерами, симпатичной внешностью, прозрачной репутацией ни у кого не вызывал подозрений.

В тот страшный день, он спокойно вернулся к своей невесте и заснул в ее объятьях. Потом они поженились и долго жили вместе.

Рэймонд получил пожизненное заключение, он и сейчас находится за решеткой в Государственном исправительном учреждении в Уэймарте в штате Пенсильвания.