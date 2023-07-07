Паша Техник заключен под стражу из-за демонстрации нацистской символики

Согласно постановлению суда музыканта признали виновным по административному правонарушению "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Задержан полицией Паша Техник 6 июля. Причина - нательные рисунки запрещенной в РФ нацистской символики.
За нарушение Техника закрыли на 13 суток.
Информация об аресте музыканта размещена в Телеграм-канале московских судебных инстанций общей юрисдикции.
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