Пенсионерка из Минска установила приложение на телефон и за несколько минут потеряла 79000 рублей

17:07 2023-07-07

Инцидент произошел в белорусской столице. Злоумышленники смогли убедить женщину скачать приложение. Как только она это сделала, в считанные секунды с карты сняли все сбережения в размере 79 тысяч рублей.

Сначала был звонок через мессенджер. А как известно, настоящие представители правоохранительных органов на мессенджер никогда не звонят.

Звонившие как раз и представились сотрудниками милиции. Женщину напугали сообщением: на нее мошенники пытаются оформить кредит.

Чтобы  она могла спасти свои деньги, пенсионерку попросили предъявить данные паспорта. После этого минчанке предложили установить приложение на телефон.

Оно давало преступникам, выдававшим себя за милицию, удаленный доступ к мобильному устройству.

Когда пенсионерка зашла в личный кабинет, все деньги у нее тут же списали. Сотрудник милиции возбудили уголовное дело.