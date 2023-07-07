Пенсионерка из Минска установила приложение на телефон и за несколько минут потеряла 79000 рублей

Сначала был звонок через мессенджер. А как известно, настоящие представители правоохранительных органов на мессенджер никогда не звонят.

Звонившие как раз и представились сотрудниками милиции. Женщину напугали сообщением: на нее мошенники пытаются оформить кредит.

Чтобы она могла спасти свои деньги, пенсионерку попросили предъявить данные паспорта. После этого минчанке предложили установить приложение на телефон.

Оно давало преступникам, выдававшим себя за милицию, удаленный доступ к мобильному устройству.

Когда пенсионерка зашла в личный кабинет, все деньги у нее тут же списали. Сотрудник милиции возбудили уголовное дело.