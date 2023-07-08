В обозримом будущем и другие продукты ждет пометка «деликатес», так как они станут дефицитными.

Дело в том, что омары буквально 200-300 лет назад считались обычной и даже нежелательной пищей, которую ели разве что малообеспеченные люди, а на территории восточного побережья США их было так много, что омаров использовали в качестве удобрений.

Развитие железных дорог на американских просторах превратило омаров в роскоши, так как операторы поездов решили продавать омаров богатым клиентам, которые не знали о их плохой репутации — это сработало, а к концу XIX века омары полностью закрепили статус еды для роскошных господ.

В старину кофе, шоколад и специи были предметами роскоши, а сегодня — основные продукты питания практически всех иловое населения во всех странах мира.

На пике цивилизации майка и какао-бобы были ценной валютой, то есть буквально использовались для оплаты, а потом стали популярными и в королевских дворцах.

Сегодня кофе и шоколад снова рискуют стать дорогим и недоступным удовольствием для масс.

Согласно исследованию от 2013 года, в скором времени земли, где производят какао-бобы могут стать непригодными для выращивания, а средняя температура поднимется до 2 градусов.

Есть еще одни исследования, которые показывают, что площади выращивания кофе только в одной Латинской Америке могут сократиться на 88% уже к 2050 году, опять же, из-за повышения температуры.