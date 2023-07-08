Создавали ли на самом деле американцы бомбу из летучих мышей

При этом эффективность такой небольшой бомбы оказался в 10 раз выше в сравнении с «классической» — все дело в тонкости.

Стоит отметить, что бомбу из летучих мышей придумал не военный инженер-конструктор, а обычный дантист Литл Адамс. Предполагалось, что ее будут использовать при локальных конфликтах, в том числе и в войне с Японией.

По военной «легенде» Адамс прогуливался по пещерам, увидел летучих мышей и, ему чуть ли не сразу пришла в голову идея, привязать к ним небольшие заряды. Собственно, эту идею он и предложил американским военным, которые ее доработали и вроде даже начали использовать.

Создавались такие бомбочки следующим образом; летучих мышей охлаждали до 4 градусов, после чего они впадали в спячку; в этом состоянии на них крепили заряды со специальным контейнером весом от 17 до 20 грамм; мышей буквально клали в ящик, а затем сбрасывали с самолета над Японией на парашюте.

Логика состояла в том, что при пробуждении, когда ящик разболеться, мыши инстинктивно должны были забиться в дома, сараи и другие постройки. Правда, американские военные не учли один момент: для испытания оружия построили аналог японской деревни в глухой пустыни и, соответственно, мыши действительно начали забиваться в ближайшие щели, паля за собой якобы деревню.

Бомбы из летучих мышей показали отличную эффективность — в 10 раз больше «классической» бомбы, которая сбрасывается непонятно куда.

Правда, при последующих испытаниях начались неприятности. Когда американцы привезли оставшихся мышей обратно на базу, они очнулись и практически спалили ее дотла.

Во избежание подобных инцидентов проект свернули и больше к нему не возвращались.