Сенсационное открытие тайного коридора в пирамиде Хеопса поразило многих любителей Египта

Коридор размером 9 на 2 м расположен над главным входом в пирамиду, у ее основания. Его обнаружили благодаря международному проекту Scan Pyramids, который ведется с 2015 года.

Этот проект использует мюонная томография, позволяющая получать изображения благодаря мюонам, образующимся в атмосфере Земли высокоэнергетическими космическими лучами.

Функция коридора неизвестна, хотя открытие таких коридоров может предвещать дальнейшие археологические находки.

Как сказал Мостафа Вазири, глава Высшего совета Египта по древностям, недостроенный коридор, вероятно, был построен, чтобы уменьшить давление массивной пирамиды главного входа, расположенной на 7 м ниже, или еще неисследованной камеры или помещения.

Великая пирамида, расположенная примерно в 18 км от центра Каира, также известна как пирамида Хеопса из 4-й династии, правившего с 2509 по 2483 год до нашей эры и поручившего ее строительство 4500 лет назад.

Она имеет высоту 146 м и на протяжении тысячелетий был самым высоким сооружением, построенным человечеством.

Несмотря на заслуживающие доверия теории, способ строительства великой пирамиды остается предметом споров и фантастических гипотез, что вызывает интерес к каждому новому открытию, касающемуся ее.