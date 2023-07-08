Мисс Москва 2023 подверглась нападкам хейтеров за увлечение пластической хирургией

Новоиспеченная Мисс Москва 2023 Ангелина Бреженская стала жертвой хейтеров в Сети. Девушку резко раскритиковали, обвинив в ненатуральности ее внешности.
Комментаторы в соцсетях начали злорадствовать, что титул следовало бы отдать не девушке, а ее пластическому хирургу. Нашлись и фотографии саратовчанки до хирургических вмешательств.
На волну негатива Бреженская ответила недоброжелателям в духе того, что она все же Мисс Москва, а те, кто ее критикует, остаются челябинскими бичихами.
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