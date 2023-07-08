Старая перечница: почему так стали называть ворчливых пожилых женщин

Старыми перечницами еще в советские времена называли ворчливых пожилых женщин. Но это выражение на самом деле появилось гораздо раньше, и оказалось довольно живучим, выйдя из обихода сравнительно недавно.

Специалисты в области филологии называют несколько версий, откуда могло взяться это наименование. Первое, это ассоциация с сыплющимся из сварливой старухи острым перцем.

Другие придерживаются предположения, что перечница произошла от слова перечень, а в советские времена было много женщин на должностях регистратора. Третья же, кажется наиболее правдоподобной: перечница идет от слова перечить, спорить.