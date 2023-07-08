Индийский Новый год сопровождается битвой коровьим навозом в честь богов

Для индусов корова является священным животным, поэтому в деревеньке Каирупала процветает традиция забрасывания друг друга коровьим навозом в честь нового года по лунному календарю. Она тесно связана с индуистскими верованиями.

Проходит своеобразное соревнование в честь бракосочетания бога Шивы и богини Бхадракали. Участники разделяются на две группы сторонников Бхадракали и Шивы, а потом начинают бросаться в противников сухими лепешками из коровьего навоза.

Длится соревнование в течение нескольких часов, пока все лепешки не будут разбиты. Не обходится и без травм, но индусы уверены, что участие в этом мероприятии сулит богатство, здоровье, и счастливую жизнь.