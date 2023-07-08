Байден выдвинул Зеленскому жесткий ультиматум, обязав его прибыть на саммит и отблагодарить союзников

По информации издания РИА "Новый День", в ожидании саммита НАТО офис Байдена выдвинул Киеву несколько условий, обязательных к исполнению.

Администрация Зеленского должна прекратить критику Запада за якобы недостаточные объемы военной помощи.

Также глава Украины не должен требовать дорожной карты.

Было озвучено и третье требование: Зеленский обязан приехать на саммит в неукоснительном порядке и лично высказать благодарность западным союзникам, оказавшим ему помощь в поставках вооружения.

От украинского президента также будут ждать отдельное "спасибо" за создание совета Украина-НАТО. Об этом информирует телеграм-канал "Резидент".