Крымскому селу Тургеневка несказанно повезло, возле этой деревни растет 120 гектаров лаванды

Любителям "делать селфи" здесь просто рай. Фотографы за одну фото сессию берут до 8000 руб плюс доставку на место.
Целый день среди лаванды гуляет народ. Да и ночью можно встретить любителей сделать уникальные фото.
Фермер, хоть и сетует и переживает, что любители красивых кадров потопчут междурядья и сорвут лаванду на букетики, не гоняет туристов.
Он организовал продажу букетиков лаванды и еще предлагает очень полезный и вкусный лавандовый мед.
Это лавандовое поле под Тургеневкой называют "Крымский Прованс".
Однако лавандовые поля в провансе выглядят более ухоженными благодаря широким междурядьям и много от этого теряют.
"Лаванда - это кнут для сердца и метла для мозга" (Авиценна).
"Лаванда не только изгоняет злых духов из комнаты, где находятся влюбленные, но и помогает им любить друг друга" (Апулей).
"Лаванда согревает мозг, уставший от прожитых лет" (Гипократ).
Так что Крым - не только море, горы, пляжи и рынки. Здесь прекрасно можно отдохнуть в любое время года, всегда есть на что посмотреть.
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