Джадав Пайенг: Его лес занимает площадь 550 гектаров

Сначала , в 1979 году индиец, сбежав из дома и бросив учебу, начал сажать бамбук.
Потом, когда бамбук поднялся, Джадав стал высаживать деревья. А чтобы они прижились, поливал два раза в день.
Практически безграмотный, он знал один секрет - красные муравьи улучшают почву.
И еще он приносил из деревни муравьев на свою косу, чтобы они "работали" там. Теперь на песчаном участке растет настоящий лес и в нем водятся дикие звери.
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