Джадав Пайенг: Его лес занимает площадь 550 гектаров

Сначала , в 1979 году индиец, сбежав из дома и бросив учебу, начал сажать бамбук.

Потом, когда бамбук поднялся, Джадав стал высаживать деревья. А чтобы они прижились, поливал два раза в день.

Практически безграмотный, он знал один секрет - красные муравьи улучшают почву.

И еще он приносил из деревни муравьев на свою косу, чтобы они "работали" там. Теперь на песчаном участке растет настоящий лес и в нем водятся дикие звери.