Ученые нашли эффективный способ сжигания жира

20:40 2023-07-08

Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира.

Исследователи из Университета Альберты изучили показатели 43 здоровых добровольцев без ожирения, проверяя их метаболизм во время двух разных 32-часовых диет.

В первом случае участники потребляли суточную норму калорий в виде коктейлей с высоким содержанием белка, с соотношением углеводов 35%, белка 40% и жира 25%.

Вторая группа потребляла то же количество калорий, питаясь обычными продуктами, в которых содержалось 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.

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