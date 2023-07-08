В Индии муж бросил жену, когда у неё начала расти борода

20:54 2023-07-08

Поначалу девушка впала в депрессию, но затем свыклась с новым положением. А сейчас и вовсе полюбила свою растительность.

Фото «до» и «после».

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