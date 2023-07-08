Фото «до» и «после».
В Индии муж бросил жену, когда у неё начала расти борода
20:54 2023-07-08
Поначалу девушка впала в депрессию, но затем свыклась с новым положением. А сейчас и вовсе полюбила свою растительность.
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21:06
Храмова Оксана
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины, сочно приправив ее антироссийскими тезисами
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины с антироссийскими тезисами Президент Турции Реджеп Эрдоган, победе которого радовались отдельные российские СМИ, уверенно заявил, что принимает сторону Украины в конфликте с Россией.
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