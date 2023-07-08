Суровое воспитание: в Китае отец заставил сына играть на смартфоне 17 часов в качестве наказания

21:03 2023-07-08

Хуан обнаружил что сын тайком играет в телефон по ночам, и решил проучить его. Договорился о выходном со школьным учителем и сообщил ребенку, что тот должен сидеть в телефоне весь день.

Хуан сидел рядом с сыном, не разрешал отрываться, а если мальчик засыпал, будил и заставлял играть дальше.

Через 17 часов ребенок взмолился о пощаде и пообещал больше никогда не играть по ночам.

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