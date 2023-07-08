Суровое воспитание: в Китае отец заставил сына играть на смартфоне 17 часов в качестве наказания

Хуан сидел рядом с сыном, не разрешал отрываться, а если мальчик засыпал, будил и заставлял играть дальше.
Через 17 часов ребенок взмолился о пощаде и пообещал больше никогда не играть по ночам.
Хуан сидел рядом с сыном, не разрешал отрываться, а если мальчик засыпал, будил и заставлял играть дальше.
Через 17 часов ребенок взмолился о пощаде и пообещал больше никогда не играть по ночам.
Храмова Оксана
Эрдоган произнес речь в поддержку Украины с антироссийскими тезисами Президент Турции Реджеп Эрдоган, победе которого радовались отдельные российские СМИ, уверенно заявил, что принимает сторону Украины в конфликте с Россией.
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