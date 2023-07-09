Эксперт поделился, почему не рекомендуется включать смартфон отпечатком пальцев

"Во-первых, надежная защита критически важной информации подразумевает периодическую (и достаточно частую) смену паролей.

Запас сложных паролей, вводимых с клавиатуры, практически неограничен, в то время как пальцев на руках у человека всего десять", — объясняет эксперт.

Во-вторых, при всем технологическом совершенстве современных дактилоскопических датчиков, в их работе часто возникают сбои.

Датчики чувствительны к загрязнениям, крупная царапина на датчике разблокировки пальцем также может стать проблемой.