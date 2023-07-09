Перестал пьянеть: россиянин рассказал о странном последствии коронавируса

Как известно, многие заболевшие коронавирусом на время теряют обоняние и чувство вкуса.

Как правило, спустя несколько недель эти качества возвращаются. Некоторым людям требуется немного больше времени.

Молодой человек решил проверить, вернулось ли к нему обоняние. Оказалось, что нет.

К примеру, чеснок на вкус оказался слегка горьким, никакого аромата мужчина не почувствовал. Мандарин оказался просто сладким, а лимон слегка кислым.

Больше всего мужчина удивился, выпив водки.

Спирт! Чистый. Идет, как вода. Вкуса нет. Чутка обжигает горло. Я при нормальной жизни водку пить не могу. Как и другие крепкие напитки. А тут. Но! Не пьянеешь, – написал пользователь сайта.