Важные события, которые вдохновили Стивена Кинга на создание триллеров

"Сияние"

Идея книги пришла к Стивену в 1974 году, когда он вместе с женой провел ночь в большом старом отеле «Стэнли» на горном перевале.

Из-за приближающейся зимы они оказались единственными гостями.

Портье объяснил, что из-за снегопадов дороги становятся непроходимыми и их часто отрезает от внешнего мира.

Странный вид отеля: массивные двери, кроваво-красные дорожки, банкетный зал, живая изгородь в виде звериных фигур — навели писателя на мысль о том, что это идеальное место для призраков.