Важные события, которые вдохновили Стивена Кинга на создание триллеров

13:47 2023-07-09

Зачастую, авторы мировых произведений создают что-то гениальное, вдохновившись действительностью.

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    "Сияние"

    Идея книги пришла к Стивену в 1974 году, когда он вместе с женой провел ночь в большом старом отеле «Стэнли» на горном перевале.

    Из-за приближающейся зимы они оказались единственными гостями.

    Портье объяснил, что из-за снегопадов дороги становятся непроходимыми и их часто отрезает от внешнего мира.

    Странный вид отеля: массивные двери, кроваво-красные дорожки, банкетный зал, живая изгородь в виде звериных фигур — навели писателя на мысль о том, что это идеальное место для призраков.

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    "Оно"

    За романом стоит простая история.

    В 1978 году Кинг отправился забирать свой автомобиль из ремонта.

    Сначала он планировал поехать на такси, но потом решил прогуляться пешком.

    Пройти предстояло три мили к окраине города.

    По пути ему попался старый деревянный мост, «горбатый и совершенно причудливый».

    Идя по нему, он вспомнил детскую сказку про трех козлят и тролля под мостом.

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    "Кладбище домашних животных"

    Книга во многом основана на реальных событиях.

    Одно время Стивен вместе с семьей жил рядом с оживленной дорогой в городе Оррингтон, штат Мэн.

    На ней под колесами автомобилей часто погибали домашние животные, в том числе и кот писателя Смаки.

    Поэтому местные дети построили для них на поле собственное кладбище недалеко от дома писателя.

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