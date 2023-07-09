Важные события, которые вдохновили Стивена Кинга на создание триллеров
Зачастую, авторы мировых произведений создают что-то гениальное, вдохновившись действительностью.
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"Сияние"
Идея книги пришла к Стивену в 1974 году, когда он вместе с женой провел ночь в большом старом отеле «Стэнли» на горном перевале.
Из-за приближающейся зимы они оказались единственными гостями.
Портье объяснил, что из-за снегопадов дороги становятся непроходимыми и их часто отрезает от внешнего мира.
Странный вид отеля: массивные двери, кроваво-красные дорожки, банкетный зал, живая изгородь в виде звериных фигур — навели писателя на мысль о том, что это идеальное место для призраков.
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"Оно"
За романом стоит простая история.
В 1978 году Кинг отправился забирать свой автомобиль из ремонта.
Сначала он планировал поехать на такси, но потом решил прогуляться пешком.
Пройти предстояло три мили к окраине города.
По пути ему попался старый деревянный мост, «горбатый и совершенно причудливый».
Идя по нему, он вспомнил детскую сказку про трех козлят и тролля под мостом.
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"Кладбище домашних животных"
Книга во многом основана на реальных событиях.
Одно время Стивен вместе с семьей жил рядом с оживленной дорогой в городе Оррингтон, штат Мэн.
На ней под колесами автомобилей часто погибали домашние животные, в том числе и кот писателя Смаки.
Поэтому местные дети построили для них на поле собственное кладбище недалеко от дома писателя.
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