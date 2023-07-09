Личный палач Берии Богдан Кобулов безжалостно ломал руки заключённым и любил замахиваться палкой

По описанию сына Лаврентия Берии - Серго - Богдан Кобулов, не блиставший красотой, имел «большие волосатые руки и короткие кривые ноги».

Его в основном использовали как «машину для пыток и убийств», хотя, надо заметить, что умом он обделен не был.

По всей видимости, Самовар был очень дорог Берии, потому как нарком взял его с собой в Москву.

В столице, как утверждает Леонид Наумов, автор книги «Сталин и НКВД», Богдан Кобулов стал начальником 2-го отдела ГУГБ и начальником следственной части.

Практически сразу после переезда он вновь принялся доказывать свою преданность Лаврентию Павловичу. Например, когда в ходе допроса один арестованный внезапно набросился на Берию, Богдан, мгновенно среагировав, сломал нападавшему шею в буквальном смысле голыми руками.

Симон Себаг Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха», писал, что Богдан Кобулов всегда принимал активное участие в пытках задержанных.

По словам английского историка, он любил попрыгать на телах своих жертв и лихо помахать дубинкой.

Именно Кобулов вместе с Меркуловым, Родосом и Берией истязал маршала Василия Блюхера. Правда, иногда, вернувшись с работы, Кобулов рыдал, предчувствуя, что однажды и ему, и его коллегам придется ответить за все содеянное.