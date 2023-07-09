Русский писатель-реалист Иван Сергеевич Тургенев однажды громко высказался о предмете воздыхания Александра Пушкина - Анне Керн

Но Пушкин, думается, на месте Тургенева едва ли стал бы воспевать его возлюбленную Виардо, что славилась исключительной некрасивостью.

Роман Тургенева мало кому был понятен – жизнь втроем под одной крышей с любовницей и ее мужем, содержа при этом всю эту честную компанию.

А вот Керн свое счастье все же обрела. Она, вообще, по сути, «переиграла» и своих незадачливых поклонников, и критиканов. Общество, правда, рассудило иначе. Юнец Саша Марков-Виноградский ради Анны бросил карьеру, потеряв материальное благополучие и расположение родни.

После смерти Ермолая Керна Анна получила солидную пенсию как вдова генерала, но вскоре от нее отказалась – венчалась с Александром (по ее словам, ради их общего сына).

Супруги Марковы-Виноградские прожили вместе 40 лет и умерли в один год. Он каждый день говорил, что счастлив иметь в женах столь прекрасную женщину, она писала: «Бедность имеет свои радости, и нам всегда хорошо, потому что в нас много любви».

Где находится могила Анны, толком неизвестно (памятник поставлен условно). Но в истории она осталась «гением чистой красоты»…

И любовь эту не разрушили ни сплетни, ни бедность, ни болезни, ни «обзывалки» Пушкина с Тургеневым.