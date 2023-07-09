На месте замка Монте-Кристо собирались строить жилые дома, однако народ этому помешал

Благодаря информационному потоку, который обрушился от общественных активистов того времени, реликвию Монте-Кристо удалось спасти от построек жилой недвижимости.

Огромное влияние осуществило Общество друзей Александра Дюмы, французского писателя, драматурга и журналиста, которое присоединило к скандальному делу местные власти.

В результате три соседние коммуны Марли-ле-Руа, Пек-сюр-Сен и Порт-Марли учредили специальный синдикат, который к началу 70-х собрал деньги для того, чтобы выкупить усадьбу, и только после этого в бывших владениях писателя начались работы по созданию музея.

В качестве архитектора был приглашен Ипполит Дюран, который стал известным благодаря проектам по построению многих церквей того времени.

Для реализации писательских грёз образовалась целая команда из художников, декораторов, ландшафтных дизайнеров, которые провели свою работу качественно и организованно.