Жители Древнего Рима употребляли пищу лёжа

Древние римляне не сами додумались до идеи принимать пищу в горизонтальном положении.

Когда Рим только появился, его самыми развитыми в культурном отношении соседями были: с юга - греческие колонии, а с севера - этруски. Именно от них Римская империя переняла такой способ употребления пищи.

Археологи нашли много этрусских саркофагов со скульптурой пирующего хозяина на крышке.

Усопший изображался лежащим на боку, с чашей в руке, что означало счастливое посмертие, символом которого выступал праздничный пир.

Современные врачи считают, что если во время еды лежать на левом боку, то уменьшается давление принятой пищи на стенки желудка, оттого ощущение сытости наступает позднее, а значит можно съесть больше блюд.

Когда организм переваривает съеденное лёжа, углеводы расщепляются и усваиваются медленнее, что приводит к отсутствию резких выбросов в кровь глюкозы и значительного колебания уровня инсулина.