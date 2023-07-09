Интересные факты о «Властелине колец», о которых вы скорее всего не знали

В СССР “Властелин Колец” был экранизирован раньше, чем в США. Ещё в 1991 году состоялся показ телеспектакля “Хранители”, основанного на первой книге трилогии, “Братство Кольца”. Спектакль довольно подробно следует её сюжету, и в нём присутствует даже Том Бомбадил, персонаж, так и не попавший в фильм Питера Джексона. Интересно, что все записи спектакля считались утерянными, но в 2021 году случайно обнаружилась уцелевшая копия.

Попытка экранизировать “Властелина Колец” предпринималась ещё в 1969 году, причём некоторые роли в фильме должны были сыграть участники The Beatles (Пол МакКартни – Фродо, Ринго Старр – Сэма, Джордж Харрисон – Гэндальфа, а Джон Леннон – Голлума).

Съёмки экранизации Питера Джексона одновременно велись в нескольких местах, а общая численность съёмочной группы превышала 3000 человек. Одной только съёмочной команде на завтрак каждое утро готовили около полутора тысяч яиц.

Во время подбора актёров для “Властелина Колец” в кастинге участвовали самые разные голливудские звёзды. Вин Дизель и Рассел Кроу интересовались ролью Арагорна, а у Патрика Стюарта и Шона Коннери были шансы сыграть Гэндальфа.

Толкин для своих книг создал пятнадцать языков и диалектов эльфийской языковой семьи, а также около десятка других языков – гномов, энтов, орков и так далее.