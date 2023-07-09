Три фактора, влияющих на прирост урожая клубники

Разбираемся вместе с дачным экспертом: какой уход нужен клубнике в фазу перед цветением, чтобы она потом порадовала отменным урожаем. Особенное значение имеют три мероприятия.

В первую очередь, это подкормка. Пробуждается ягодник в конце апреля, в этот момент даем растениям азот. Это дает толчок к активному росту.

До того момента, как должны появиться цветоносы, уже сформируются большие, крепкие листья. Тогда нужно будет подумать о новой порции подкормок, кроме того нужны и другие меры ухода.

Все о подкормках

Непосредственно перед цветением и в процессе этого периода нужно восполнить нехватку калия.

Элемент обеспечит насыщенное цветение, которое даст много плодов, он же отвечает за вкусовые характеристики.

Подкармливаем не все кусты, а только 2-3 года посадки. Те растения, которые посадили осенью в питательную почву с удобрениями, кормить не нужно.

Хороший источник калия, а также кальция, фосфора и микроэлементов - это древесная зола. Подкормку готовим так: на 10 л воды берем стакан золы и столько же уксуса 9%.

Раствор используем для полива: на один куст по 500 мл.

Уксус нужен, чтобы лучше усваивался кальций, присутствующий в золе. Кальций нужен для иммунитета, без него ягодник начинает болеть.

Также в золе есть бор, он способствует появлению большего количества завязей.

Вредители

Разобравшись с подкормкой, занимаемся вредителями. Самые опасные для клубники - малиновый земляничный долгоносик, земляничный клещ.

Клещи вытягивают весь сок из тканей растения, оно вянет и чахнет. Можно увидеть, как ягоды засыхают и мумифицируются.

Долгоносик портит бутоны, прогрызает, заполняет их яйцами. Урожай от этого сильно страдает.

Помогаем растениям биопрепаратами. Фитоверм - против клеща, Битоксибациллин - от долгоносика.

Препараты безвредные, не опасны для природы, не накапливаются в тканях растений, плодов.

Здорово достают клубнику также личинки майского жука. Увядание растений связано часто именно с этим вредителем.

Он покушается на корни, естественно, кусты слабеют и чахнут. Что делаем? Нужно раскопать вялый куст, аккуратно вынуть его и извлечь из земли личинок.

Потом посадить растение назад и хорошо полить.

Против личинок хруща применяются биологические средства - Метаризин. Он изготовлен из почвенного грибка, он способен минерализировать вредителей в земле.

Готовим раствор - чайную ложку на 10 л воды. Проливаем посадки. При сильных повреждениях нужна химия. Отлично справится с личинками Валлар, инструкция прилагается.

Мульчирование

Последняя важная процедура перед наступлением лета - мульчирование. Когда клубника готовится зацветать, почва уже хорошо прогрета.

Ее температура должна составлять до +12 градусов. Если она ниже, мульчировать нельзя, иначе рост растений будет сильно замедлен, сроки вызревания урожая сдвинутся на пару недель.

Мульчируем ржаной соломой, можно черным спанбондом. Преимущества спанбонда: дышащий, пропускает влагу, подавляет рост сорняков.

Он хорошо греется под солнцем, создавая благоприятные условия для раннего цветения и созревания. Урожай можно получить на неделю раньше.

Минусы материала: под ним не получится рыхлить землю, она станет очень плотной, плохо пропуская воздух, влагу. Иногда под спанбондом заводятся муравьи или слизни.

Если вы сделаете это все весной до цветения, то потом останется только собрать обильный и вкусный урожай.