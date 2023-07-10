Роман в интернете дорого обошелся белорусу из Борисова: у него выманили свыше 6000 рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Мошенница из Любани найдена и во всем призналась.

Роман закрутился в 2018 году. Женщина была в отпуске по уходу за ребенком и завела аккаунт на сайте знакомств.

Там 34-летняя хозяйка страницы поставила на аватарку чужое фото с молодой девушкой. Ее заметил 45-летний житель Борисова.

Пара начала общаться, постепенно перебравшись в мессенджер. Девушка постоянно жаловалась на бедственное финансовое положение.

Мужчина как мог помогал, подкидывая денег время от времени. Это продолжалось в течение года. Деньги пересылались на карту.

Однажды интернет-знакомая пожаловалась, что попала в ДТП, но карту забыла дома.

Чтобы замять дело с пострадавшим и обойтись без сотрудников ГАИ, она попросила 1000 долларов у своего знакомого. Ведь она сама якобы работает в органах.

Ухажер без всяких сожалений переслал ей деньги. Потом она попросила денег на операцию, обещала вернуть. Он снова помог.

Общение продолжалось, подруга все время придумывала новые поводы для вытягивания денег и все обещала вернуть. Но, все оставалось лишь на словах.

В 2019 году мужчина, наконец заподозрил неладное. Пошел в милицию. Мошенницу вычислили. Она призналась, что деньги возвращать не собиралась и тратила их на свои прихоти.

Теперь женщина проходит фигурантом по делу о мошенничестве в крупном размере.