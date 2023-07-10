Настоящая жизнь в Советском Союзе от которой может стать не по себе нынешнему поколению

Быт также не отличался простотой, однако обо всем по порядку.

Скудная одежда

Если спросить любую женщину, заставшую времена Советского Союза, о том, что присутствовало в ее гардеробе, она скажет, пара одинаковых платьев.

Да-да, чтобы вдоволь помодничать, приходилось выкручиваться: покупали цветные ткани, покупали журналы моды, например, журнал "Бурда" - там еще присутствовали чертежи кройки нарядов. И по этим чертежам сами шили себе одежду.

В наши дни подобное представить невозможно, впрочем, шить умеет теперь не каждая женщина. И зачем нужен этот навык, если можно не только сходить в магазин и купить платье, но и заказать его онлайн?

Отсутствие привычных средств гигиены

Ни о каких ватных палочках, дисках, прокладках и тампонах не было и речи.

В период критических дней спасались тряпками, на которые рвали старые простыни. Эти тряпки затем кипятили, стирали, сушили и использовали заново. Причем не у всех в доме была горячая вода.

Мужчинам тоже приходилось несладко, поскольку во времена Советского Союза не было элетробритв.

Даже приличных станков не существовало: от растительности на лице избавлялись опасными складными бритвами-ножами, позже - допотопными однолезвенными станками со съемными лезвиями.

Никакой музыки на улицах

Особенность СССР, которую наверняка сейчас мечтали бы перенести в наше время: портативные колонки еще не изобрели, как и мобильные телефоны.

Музыкальных каналов по телевизору не показывали.

Люди использовали магнитофоны, проигрыватели на виниловых пластинках - кстати, сами пластинки достать было безумно тяжело.

В машинах не было магнитол.

Никаких привычных бытовых приборов

Тесто взбивалось венчиком, мясо крутилось в мясорубке собственными руками (порой приходилось обращаться за помощью к мужчинам).

Кофеварки, микроволновки и блендеры были доступны людям только на страницах журналов.