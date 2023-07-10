МТЗ собрал гоночный болид из деталей трактора

Сообщается, что автомобиль, способный разогнаться до скорости в 320 километров в час, был представлен на выставке «Иннопром-2023», проходящей в российском Екатеринбурге.
“В скором времени будет представлен трактороцикл”, – также сообщил телеканал.
Сообщается, что автомобиль, способный разогнаться до скорости в 320 километров в час, был представлен на выставке «Иннопром-2023», проходящей в российском Екатеринбурге.
“В скором времени будет представлен трактороцикл”, – также сообщил телеканал.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__