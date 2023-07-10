МТЗ собрал гоночный болид из деталей трактора

17:38 2023-07-10

Сотрудники Минского тракторного завода собрали гоночный болид, используя запчасти от трактора, сообщил телеканал “МИР 24”.

Сообщается, что автомобиль, способный разогнаться до скорости в 320 километров в час, был представлен на выставке «Иннопром-2023», проходящей в российском Екатеринбурге.

“В скором времени будет представлен трактороцикл”, – также сообщил телеканал.

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