Переодетый мужчина измазал тортом картину «Джоконда» да Винчи

18:33 2023-07-10

Неизвестный мужчина, приехавший в музей на инвалидной коляске и одетый в парик, испачкал кремовым тортом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза», находящуюся в постоянной экспозиции в парижском Лувре.

Как информирует издание G1, в парижском Лувре неизвестный мужчина, который переоделся в женщину-инвалида, испачкала тортом произведение Леонардо да Винчи "Мона Лиза".

По данным издания, мужчина бросил в картину торт находясь в толпе посетителей.

Сотрудники службы безопасности прогнали хулигана, а сотрудники экспозиции убрали свидетельства вкусного инцидента.

Отметим, что само полотно было защищено прозрачным стеклом. Это произошло после нападения на нее в 2009 году.

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