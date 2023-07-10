Переодетый мужчина измазал тортом картину «Джоконда» да Винчи

Как информирует издание G1, в парижском Лувре неизвестный мужчина, который переоделся в женщину-инвалида, испачкала тортом произведение Леонардо да Винчи "Мона Лиза".
По данным издания, мужчина бросил в картину торт находясь в толпе посетителей.
Сотрудники службы безопасности прогнали хулигана, а сотрудники экспозиции убрали свидетельства вкусного инцидента.
Отметим, что само полотно было защищено прозрачным стеклом. Это произошло после нападения на нее в 2009 году.
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