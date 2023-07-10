Mirror: фабрику марихуаны обнаружили около дома принца Гарри и Меган Маркл в Калифорнии

По данным издания, предприятие с 20 теплицами для выращивания конопли располагается в менее чем десяти минутах езды от особняка герцога и герцогини Сассекских стоимостью 15 миллионов долларов.

Вблизи жилых домов находится фабрика марихуаны, вмещающая на своей территории 20 больших теплиц для выращивания наркотика.

Согласно информации Mirror, производство развернуто в десяти минутах езды от дома королевской четы.

60-летний местный житель Грегори Гандруда рассказал, что запах с фабрики настолько сильный, что однажды во время поездки на машине ему даже пришлось съехать на обочину, чтобы перевести дух.

Он признался, что в тот момент потерял ход своих мыслей. Компания, которая владеет предприятием, после многочисленных жалоб пообещала установить новые «системы контроля запаха».

Еще один сосед Сассексих, Ричард Минардс, сообщил, что фабрика открылась в 2016 году, когда в Калифорнии легализовали производство каннабиса.