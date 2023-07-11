Опытный огородник рассказал о типичных ошибках весеннего ухода за клубникой

Первая ошибка связана с обработкой против болезней.

Не обрезайте желтую, увядшую листву с клубничных розеток, пока не провели обработку. Ведь с обрезками старых пожухлых листьев по участку могут разнестись споры болезней.

Обрезку делаем уже после проведенной обработки, только так. Опрыскиваем кустики фунгицидами.

Пока не пошел активный рост, используем также препараты с медью, можно делать довольно сильную концентрацию. Например, подойдут Азофос или бордоская жидкость.

До роста листвы делаем 3% раствор препаратов. Если нужно провести обработку во время вегетации, то готовим однопроцентный раствор.

Теперь про обрезку.

Убираем сначала подсохшие, жухлые листья, старые цветоносы. Оставшиеся с осени усы тоже надо удалить.

Конечно же, пропалываем сорняки, отправляем в компост, хорошенько очищаем ягодник.

Правила подкормки следует соблюдать.

Самое раннее удобрение - азотное, например, аммиачная селитра, она хорошо работает в холодном грунте.

Если удобряем в прогретую почву, тогда даем мочевину, температура почвы должна быть не ниже +15. Делаем раствор или рассыпаем гранулы.

Раствор готовится так: в 10 л воды растворяем 40 г удобрения. Поливы делаем под корень. Сухие гранулы заделываем в грунт, берем по 40 г на квадратный метр.

Для клубники, растущей в почве без укрытия, используем сухое удобрение. Для кустов, выращиваемых на черном спанбонде, удобнее применять жидкий состав.

Если осенью было внесено много органики, то можно весной азот не давать.

Приводим правильную схему весенних подкормок. Первая - азотом, для роста зелени, через 3 недели - калий и фосфор, чтобы кусты хорошо зацвели и дали много ягод.

Удобнее применять комплексное удобрение, оно содержит все, что надо и в нужном объеме, там же будут и полезные микроэлементы. На метр квадратный берем по 30 г.

Если почва сухая, давно не было осадков, перед подкормкой пролейте ее водой.

Поговорим об ошибках в мульчировании.

С этим спешить не стоит, на холодную почву не надо укладывать мульчу. В этом случае почва будет медленно греться и ягодник начнет плодоносить на пару недель позднее.

Мульчируем только на хорошо прогретую почву, лучше всего в фазу образования бутонов. Перед нанесением мульчи обязательно пропалываем.

В качестве укрывного материала можно выбрать солому.