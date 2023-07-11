Бывалый садовод назвал чудо-подкормку для перцев с простыми компонентами и сильным эффектом

Для укрепления кустиков перцев и восстановления их после стресса, используем одно чудо-средство, проверенное многократно.

Не ищите его в садоводческих магазинах, мы сделаем его сами, буквально из подручных средств.

Понадобится пластиковое ведро, утрамбовываем его сорняками до краев, теми, что вырвали при прополке. Прижмем зеленую массу чем-то тяжелым, можно камнем.

Теперь заливаем горячей водой около +80 градусов. У края ведра оставляем свободных пару сантиметров. Туда же вливаем заранее приготовленный дрожжевой раствор на воде.

Укрываем все это пленкой и помещаем в тепло на 1-2 суток. Перед тем как применить, процеживаем и разводим с водой в два раза. Поливаем под корень по пол-литра на кустик.

По окончании процедуры пролейте землю чистой водой. Сорняки, которые остались в ведре, вполне можно залить повторно и приготовить новую порцию удобрения.