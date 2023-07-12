В Быхове 10-летний ребенок погиб под песком в карьере

Большая трагедия произошла в Быхове. Как сообщает пресс-служба СК РБ, 11 июля десятилетнего ребенка засыпало песком в карьере, он погиб.

Три школьника на велосипедах отправились на прогулку к песчаному карьеру, который находится на окраине города.

По предварительным данным, дети оставили велосипеды внизу и стали подниматься вверх по откосу карьера.

Несмотря на то, что песок обваливался, десятилетний мальчик продолжал взбираться вверх. В результате произошло обрушение грунта и он оказался засыпанным песком, — говорится в сообщении.

Двое его товарищей вызвали спасателей. Сотрудники МЧС смогли извлечь ребенка, но, как отметили в СК РБ, спасти мальчика не удалось.

По факту случившегося Быховский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.