15 российских туристов попали в ловушку в горах Индии, из-за дождей не могут спуститься вниз

15 российских туристов оказались заблокированными в горной местности штата Химачал-Прадеш. Из-за сильных дождей за последние 5 дней здесь произошли наводнения и разрушилась часть дорог, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника полиции штата Сатванта Атвала Триведи.

Мы получили информацию от посольства РФ, что 15 российских туристов оказались заблокированы в населенном пункте Касол. Пытаемся установить с ними контакт. Как только это получится, проинформируем посольство об их самочувствии, - цитирует Триведи агентство ANI.

ТАСС запросил у посольства и индийской полиции официальный комментарий.

В штате Химачал-Прадеш в результате затяжных ливней часть рек вышла из берегов, произошли оползни, частично разрушены дороги. Около 80 человек в результате наводнений погибли.