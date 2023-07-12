Врач Майкл Мосли рассказал, как силовые тренировки помогают продлить молодость

Чтобы дольше сохранить организм здоровым и молодым, нужно не только следить за питанием, но и выбрать правильные физические упражнения.

Как пояснил врач-диетолог Майкл Мосли, для этого как нельзя лучше подходят силовые упражнения, способные увеличить мышечную массу на 9 процентов буквально за 12 месяцев.

Кроме того, есть польза от силовых упражнений для когнитивных функций, считает диетолог. Такие тренировки также способствуют снижению риска появления онкологических заболеваний.

Помимо прочего, силовые тренировки улучшают качество сна, помогают в снижении веса, избавлении от лишнего жира на животе.