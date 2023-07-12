Голливуд приостанавливает съемку сериалов и шоу

Гильдия сценаристов Америки требует от Ассоциации продюсеров повышения условий труда: более высокой зарплаты и ограничений на использование искусственного интеллекта.

К сценаристам решили присоединиться и члены Профсоюза голливудских актеров, пишет Супер.ру со ссылкой на Тhe Wrap. Если оппоненты не придут к соглашению, артисты перестанут сниматься, участвовать в пресс-конференциях и кинопремьерах.

Двойную забастовку почувствуют и зрители. Дело в том, что приостановится производство сотни шоу и сериалов. Кроме того, это не лучшим образом тразится и на экономике США.

Как уточняет издание, во время бойкота сценаристов 15-летней давности бюджет Лос-Анджелеса недосчитался порядка 2 миллиардов долларов.

Сколько потеряет Город ангелов, если на пикет все-таки выйдет 170 тысяч человек? Очень скоро об это тоже будет известно.