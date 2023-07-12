Бывалый огородник назвал простые способы борьбы с почвенными вредителями

Рассказываем, как победить всю это нечисть. Есть несколько простых способов.

Личинки майского жука (хруща) любят лакомиться клубнями картофеля, портят другие корнеплоды, грызут корешки молодых садовых деревьев и клубничных кустов.

Противостоять личинкам могут сидераты

При возможности всегда выполняйте севооборот, на свободных площадях можно высадить синий узколистный люпин.

Он будет выделять алкалоиды в почву, которые погубят личинок и проволочника. Также люпин насытит землю азотом, сделает ее рыхлой и воздушной.

Фацелия, горох, белая горчица, рапс, редька, белый клевер - это тоже отличные варианты для изгнания проволочника и личинок хруща.

Если вы засадите клевером весь свободный участок на два года, то гарантированно освободите его от сорной травы и паразитов.

Очень хорошо бороться с пыреем с помощью именно белого клевера.

Воевать с проволочником на картофельных грядках можно с помощью молотой горчицы. Если у вас небольшой дачный участок, то метод подойдет идеально.

Добавляем в лунки при посадке картошки горсточку молотой горчицы. После этого проволочника в клубнях вы не увидите.

Еще один эффективный и безопасный вариант - биопрепараты. Выбираем те, что изготовлены на основе боверии и метаризиума. Расход такой: на 10 л воды чайная ложка препарата.

Обработать перед посадкой можно клубни, корневища, луковицы, корнеплоды и землю на грядке.

Нередко справиться с проволочником помогает очень простой способ: раскисление почвы. Вредитель предпочитает жить на кислых почвах, если лишить его комфортных условий, паразит уйдет.

Раскисляем грунт древесной золой или доломитовой мукой, можно известью. Добавки вносятся под осеннюю перекопку.

Оттолкнуть вредителя может запах, который ему не нравится. Не любят почвенные паразиты аромат календулы, бархатцев.

Если посеять эти красивые цветы в междурядьях, проволочника и личинок хруща станет намного меньше.

Бархатцы и ноготки выделяют фитонциды, они и отваживают вредителей от культурных посадок.

Осенью отцветшие растения садоводы обычно выбрасывают или отправляют в компост. Можно поступить по-другому: порубите полезные сидераты, заделайте в землю.

Это отпугнет вредителей, также зелень бархатцев и календулы, попав в землю, станет отличным удобрением.