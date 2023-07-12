Опытный цветовод научил правилам летней обрезки для роз: ищем настоящий лист и берем его за ориентир

Приступая к обрезке, держите ориентир на настоящий лист, он укажет, насколько низко нужно обрезать.

Настоящим листом называем такой лист, который объединяет в себе 5-7 небольших листочков.

Теперь внимательно изучаем кустик. Просматриваем все веточки, если попадаются двулистные или трилистные, мы их не трогаем, идем дальше.

Как только нашелся пятилистник, сверху над ним обрезаем. Отсюда будет расти новый, крепкий побег, и он обязательно зацветет.

Важно также понять, куда будет направлен рост нового побега. Если он пойдет внутрь, надо резать чуть ниже, захватывая настоящий лист.

Если у вас есть чайно-гибридные розы, настоящий лист будет ниже, чем у остальных сортов. Вот поэтому они подвергаются сильной обрезке.

С английскими, плетистыми розами, шрабами, мускусными и розой флорибунд все иначе. Настоящий лист расположен у них непосредственно под кистью, здесь обрезка будет минимальная.

Также обязательно убираем лишние побеги, старые листья, расположенные в низу куста. Стараемся не допускать излишнего загущения кроны.