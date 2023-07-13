Европейки считают, что наши соотечественницы не умеют жить для себя

В европейских странах женщины считают незазорным выглядеть в 35 лет всего на 18.

Это, наоборот, приветствуется и поощряется обществом. А не приветствуется европейками соединение узами брака раньше, чем на 4-м десятке жизни.

Проблемой они считают и рождение первого ребенка раньше 40 лет.

Подход наших женщин к жизни совсем иной: они выходят замуж довольно молодыми, рано рожают детей, получают образование, стараются обзавестись своим жильем и построить карьеру. Зато к 40 годам они уже выполнили основную программу и начинают жить для себя.