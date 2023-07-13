Дачный эксперт рассказал, как приготовить подкормку из ботвы картофеля и томатов

Приготовить из ботвы картофеля и томатов можно компост, жидкое удобрение, золу, также растительные остатки часто используют для создания теплых грядок.

Компост

Готовит компост будем не за один год, перегнивает ботва довольно долгий период. Но пока она "доходит", можно соорудить в преющей компостной куче шикарную грядку для выращивания кабачков. И место экономим, и пользу двойную имеем от компостной ямы.

Кстати, созревание удобрения пойдет более быстрыми темпами, если пролить его специальным препаратом на микробиологической основе "Санэкс".

Делаем грядку для кабачка. Для этого формируем слои из растительных остатков, золы, огородной земли. Укладываем все это поочередно, не смешивая.

Верхний слой делаем высотой 25 см, насыпаем его весной, приправляя мочевиной из расчета по 10 г на метр квадратный. Грядку покроем черной пленкой с прорезями для кабачковой рассады.

Компост будет готов спустя 2 года, за это время вы успеете вырастить не один урожай кабачков.

Теплая грядка

Сейчас в моде высокие грядки, которые выглядят привлекательно, удобны в уходе, быстро нагреваются.

Ботва картошки и томатов служит тут начинкой и постепенно перерабатывается внутри грядки в полезный компост.

Во время разложения ботвы отлично прогревает землю, насыщая ее питательными элементами. Эстетичный и аккуратный вид грядкам и всему огороду придают деревянные коробы.

Земля укладывается внутрь короба, который возвышается над участком на 80 см. Стенки можно сделать из любого материала.

Ботву надо уложить на самое дно посадочной ямы, поверху насыпать опад из листьев, можно положить растительные остатки, потом землю из огорода и перегной, при наличии навоза, кладем его вторым слоем.

Растительная зола

Оставшуюся ботву подсушиваем, сжигаем и имеем после этого отличное удобрение. Источник фосфора и калия.

Золу можно задействовать как раскислитель, для обработки от болезней, для подкормки овощей, ягодных культур, садовых деревьев.