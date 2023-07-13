Звезда Голливуда Джонни Депп сделал заявление для зрителей из России

Незадолго до премьеры кинофильма "Жанна Дюбарри", в котором он задействован, американский актер Джонни Депп обратился к российским зрителям, сообщает Eprimefeed.

Звезда Голливуда поблагодарил жителей РФ за то, что они посмотрят фильм. Он подчеркнул, что гордится картиной и рассчитывает, что публика оценит эту работу по достоинству. Актер напомнил также о скором приезде в Россию:

Я очень горжусь фильмом и надеюсь, что вам понравится. Берегите себя, увидимся.

Депп намерен приехать в Россию для записи песни вместе с группой "ЯМОРЕ". Переговоры со звездой шли два года, в итоге артист согласился посотрудничать за гонорар в 370 тысяч долларов.