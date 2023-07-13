От Ленина до Брежнева: какую кухню предпочитали вожди СССР

Ленин с детства привык к русско-немецкой пище с небольшим количеством отварного мяса, супами, хлебом, молочными продуктами, яичницей и бутербродами. Любил он очень пить крепкий чай.

В начале карьеры Иосиф Сталин довольствовался простым рационом из рыбы, дичи, каш, хлеба, фруктов и овощей. Более экзотическим стал его стол после смерти жены: он требовал на обед цесарок, фуа-гра, фазанов, свежие фрукты и овощи, минеральную воду и вино.

А вот Хрущев обожал экзотические фрукты от друга Фиделя, молочные продукты, супы с мясом, уху и паровые котлеты. Супы он жаловал особенно.

В отличие от Сталина Брежнев интересовался, что готовят на кремлевской кухне. Он обожал сало, борщ, мясные продукты, яичницу, картофельный суп, жаркое. И только в пожилом возрасте по совету врачей перешел на диетическое питание.